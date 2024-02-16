Вопрос гражданства армян Карабаха – сугубо внутреннее дело Азербайджана - депутат Мазахир Эфендиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в пятницу Trend.

Гостем передачи стал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Мазахир Эфендиев.

Он отметил, что вопрос гражданства армян Карабаха – это сугубо внутреннее дело Азербайджана.

"Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что не будет обсуждать свои внутренние вопросы с другой стороной. Конечно, вопросы гражданства тех людей, которые хотят жить в Азербайджане – это сугубо внутреннее дело страны. Открыт специальный портал, при помощи которого армяне, которые жили в Карабахе, могут обратиться за получением гражданства Азербайджана", - добавил депутат.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.