В парламенте Азербайджана обсуждается назначение Фикрета Мамедова судьей Конституционного суда

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана начало работу очередное пленарное заседание.

Как сообщает в пятницу Trend повестка заседания включает в себя одиннадцать следующих вопросов:

1. О назначении Фикрета Фаррух оглу Мамедова судьей Конституционного суда Азербайджанской Республики.

2. Доклад органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов, о деятельности за 2023 год.

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О предупреждении домашнего насилия" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных проступках, законы "Об адвокатах и адвокатской деятельности" и "Об образовании" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон "Об автомобильных дорогах" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон "О продовольственной безопасности" (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона Азербайджанской Республики от 24 июня 2023 года № 928-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О производственных и бытовых отходах"".

9. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон "О судах и судьях" (первое чтение).

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