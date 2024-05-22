Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 мая находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов.

Как сообщает Trend, Президент Эмомали Рахмон почтил память героических сынов и дочерей Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

С самой высокой точки Баку высокий гость полюбовался панорамой столицы. Он был проинформирован об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству.