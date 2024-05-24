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Луи Боно совершит визит в регион Южного Кавказа

Политика Материалы 24 мая 2024 08:53 (UTC +04:00)
Луи Боно совершит визит в регион Южного Кавказа

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/- Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно в ближайшие несколько недель отправится в регион Южного Кавказа, чтобы обсудить поддержку США мирного процесса и пути достижения прочного и достойного мира, сообщили в пятницу в ответ на запрос Trend в посольстве США в Азербайджане.

"Боно планирует встретиться с ключевыми заинтересованными сторонами для поддержки армяно-азербайджанского мирного процесса. Он посетит как Азербайджан, так и Армению. Мы готовы оказать помощь в любом процессе, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа", - сказали в диппредставительстве.

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