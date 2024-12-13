В Азербайджане устанавливаются новые льготы для высококвалифицированных мигрантов

БАКУ /Trend/ - Устанавливаются новые льготы для высококвалифицированных мигрантов.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенных поправках в Миграционный кодекс и закон "О государственной пошлине", которые обсуждались на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 13 декабря.

Согласно предложенным изменениям в Миграционный кодекс, под высококвалифицированными мигрантами понимаются иностранцы и лица без гражданства, на обращения которых был дан положительный ответ в рамках программы, реализуемой с целью расширения возможностей привлечения высококвалифицированных специалистов к оплачиваемой трудовой деятельности в Азербайджанской Республике.

В проекте документа предлагается ввести ряд льгот в отношении высококвалифицированных мигрантов. Проект предусматривает предоставление высококвалифицированным мигрантам въездных виз с целью деловых поездок, включение их в перечень лиц, имеющих разрешение на временное и постоянное проживание, применение срока о временном проживании, предусмотренного статьей 49.2 Кодекса, неприменение квоты трудовой миграции, установленной для выдачи разрешения на работу в отношении их супругов и детей, не достигших 23-летнего возраста.

В соответствии с требованиями статей, которые будут дополнены к закону "О государственной пошлине", намечается сокращение установленных настоящим законом сроков выдачи и продления временного и постоянного вида на жительство в отношении высококвалифицированных мигрантов, их детей в возрасте до 23 лет и других членов семьи (сократить на 5 рабочих дней по удостоверению временного вида на жительство, на 10 дней по удостоверению вида на постоянное жительство).

Кроме того, согласно предложенному изменению в статье 18.58-1 закона, сокращенный срок, установленный данной нормой для выдачи разрешения на работу и продления его срока, должен распространяться на супругов и не достигших 23 лет детей высококвалифицированных мигрантов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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