В Азербайджане снижается предельный возраст службы военнослужащих

БАКУ /Trend/ - Снижается предельный возраст службы военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики в мирное время.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в поправке в Положение "О воинской обязанности и военной службе".

В настоящее время, согласно статье 39 Закона «О воинской обязанности и военной службе», в мирное время военнослужащие срочной действительной военной службы служат до 36,5 лет. Однако с принятием предлагаемых изменений предельный возраст будет снижен до 31,5 лет.

Изменения нацелены на регулирование срока службы военнослужащих и оптимизацию возрастной структуры профессиональных кадров в Вооруженных силах.

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