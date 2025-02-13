БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Форума на тему «Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация».

"Уважаемые участники Форума,

Приветствую участников Форума на тему «Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация» и поздравляю работников Государственной налоговой службы с профессиональным праздником.

2025 год в Азербайджанской Республике объявлен «Годом Конституции и Суверенитета». В этом году исполняются 30 лет принятия нашей Конституции и 5-я годовщина нашей Победы в Отечественной войне. Положения Основного Закона республики, отражая основы независимости нашего государства и волю народа, являются базой для уверенного продвижения страны по пути построения демократического и правового государства.

Одно из важных положений Конституции, касающееся основных обязанностей граждан, отражено в ее 73-й статье, которая гласит: «Выплачивать установленные законом налоги и другие государственные сборы в полном объеме и своевременно является обязанностью каждого». Закрепленное в нашей Конституции это положение, касающееся налогов, являясь гарантом финансовой стабильности и устойчивого развития нашего государства, создает прочную основу для правового и экономического развития страны.

Азербайджан обладает динамичной экономикой с высоким потенциалом развития. Мы реализуем крупные инфраструктурные проекты, проводим реформы, направленные на повышение конкурентоспособности в различных сферах, наряду с построением устойчивой и инновационной экономики, привлекаем иностранные инвестиции и предпринимаем важные шаги по укреплению местного производства. Наши успехи не только ускоряют устойчивый экономический рост, но и способствуют повышению социального благополучия. Наш путь основан на устойчивом развитии и прозрачном управлении.

Нашими главными целями в настоящее время являются дальнейшая диверсификация экономики и совершенствование модели устойчивого развития. «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития» составляют основу нашей концепции развития на ближайшую перспективу. Основными приоритетами, стоящими перед нами, являются построение постоянно укрепляющейся конкурентоспособной экономики, инклюзивного общества, основанного на социальной справедливости, превращение страны в современное инновационное пространство, опирающееся на конкурентный человеческий капитал, и страну «зеленого роста», а также повторное заселение наших освобожденных от оккупации территорий. Каждый из этих национальных приоритетов даст высокие результаты, если будет реализован во взаимодействии и в координации.

В основе реализации этих целей лежат экономическая мощь, доходы и фискальная устойчивость государства. А формированию сильного финансового потенциала может способствовать эффективная налоговая система. Увеличения из года в год наших финансовых возможностей, реализация эффективной и проактивной налоговой политики в процессе фискальной устойчивости доходов нашего бюджета чрезвычайно важны. Проводимые в налоговой системе реформы, новые подходы и механизмы, применяемые в налоговом администрировании, вывели прозрачность в экономике на качественно новый уровень. Сегодня налоговая политика является как активным средством регулирования экономики, так и инструментом стимулирования. В настоящее время именно налоговые органы обеспечивают значительную часть всех фискальных сборов.

Полное восстановление нашей территориальной целостности и суверенитета создало прочную основу для экономического развития освобожденных от оккупации территорий. Предпринимаемые нами шаги по восстановлению инфраструктуры на этих территориях, созданию новых отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также реинтеграции региона в национальную экономику в будущем приведут к значительному прогрессу. Диверсификация экономики и обеспечение социального благополучия местного населения будут способствовать стремительному развитию этих территорий, Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы внесут значительный вклад в общий экономический потенциал нашей страны.

В этом процессе большую роль играют также налоговая политика и инструменты налогового стимулирования. Для предпринимателей, осуществляющих деятельность на освобожденных от оккупации территориях, установлены долгосрочные налоговые и таможенные льготы. Полное восстановление территориальной целостности также повышает интерес иностранных инвесторов к нашей стране. Уже много лет в Азербайджане существует позитивный инвестиционный климат, мы входим в число ведущих стран по объему инвестиций на душу населения. Вместе с тем, для обеспечения экономической устойчивости в регионе, дальнейшего расширения сферы охвата инвестиций нам необходимо создать более привлекательную бизнес- и налоговую среду. Следует оказывать сильную поддержку предпринимателям, устранить искусственные барьеры. Основной задачей регулирующих структур государства должны стать расширение бизнеса в стране, формирование сильного слоя средних и крупных предпринимателей, платящих налоги в бюджет. Мы строим мощное государство, а гражданин такого государства должен гордиться тем, что он платит налоги.

Налоговая система играет исключительную роль в развитии нашей страны, и работники налоговых органов также выполняют важную функцию в реализации экономической политики государства. Работники налоговых органов являются не только гарантами поступлений в бюджет, но и исполнителями важной миссии по защите экономической стабильности и социальной справедливости. Ваша деятельность играет особую роль в формировании государственного бюджета, в то же время в реализации экономических и социальных проектов. Эффективное сотрудничество с налогоплательщиками, правильная и своевременная уплата налогов укрепляют не только экономику, но и доверие народа к государству.

Перед нашей страной стоит много целей и задач. Ваше отношение к своему делу на этом пути и ваша преданность Родине являются для нас ценным достоянием. Уверен, что вы продолжите выполнять эту почетную обязанность на высоком уровне и способствовать дальнейшему наращиванию мощи нашей страны.

Желаю всему коллективу Государственной налоговой службы крепкого здоровья, успехов в профессиональной деятельности. Еще раз поздравляю вас, желаю успехов на каждом шагу на пути развития и процветания нашей страны!"