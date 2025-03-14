Правительство Азербайджана назвало причины, по которым сокращение срока военной службы считается нецелесообразным

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что предложение о реализации альтернативной службы подразумевает экономию государственных бюджетных расходов, однако это требует проведения основательных военно-политических реформ.

Как сообщает в пятницу Trend, информация об этом нашла свое отражение в отчете о деятельности Кабинета министров в 2024 году, который обсуждается сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Отмечено, что в случае принятия предложения о сокращении срока действительной военной службы для граждан с средним образованием с 18 месяцев до 12 месяцев, а для граждан с высшим образованием — с 12 месяцев до 6 месяцев, потребуется внести соответствующие изменения в закон "О военной обязанности и военной службе", что в условиях реальных военных угроз в регионе может создать сложности в комплектовании армейского и сержантского состава армии Азербайджана.

"Учитывая вышеизложенное, принятие предложенного решения считается нецелесообразным", - отмечается в отчете Кабмина.

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