Президент Ильхам Алиев является хорошим другом китайского народа – посол

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев является хорошим другом китайского народа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в статье посла Китая в Азербайджане Лу Мэй, опубликованной в официальной печати.

Говоря о государственном визите Президента Ильхама Алиева в Китай, она выражает уверенность, что данный визит будет способствовать дальнейшему углублению китайско-азербайджанских отношений стратегического партнерства на благо народов двух стран.

«Едва вступив в должность посла КНР в Азербайджане, я получила возможность стать свидетелем такого значимого и исторического момента, как визит на высшем уровне, что для меня является большой честью. Уверена, что данный визит будет полностью успешным. Китайская сторона готова прилагать совместные усилия с азербайджанской стороной для реализации договоренностей глав двух государств и содействия дальнейшему развитию китайско-азербайджанских отношений на высоком уровне на благо наших стран и народов», - говорится в статье.

Л. Мэй отмечает, что Китай и Азербайджан являются стратегическими партнерами.

«В последние годы при личной заботе и содействии глав государств наших стран китайско-азербайджанские отношения сохраняют активную динамику развития. Продолжает укрепляться политическое взаимодоверие, сотрудничество в рамках совместного строительства «Одного пояса - одного пути» и на международной арене достигнуты большие результаты», - говорится в статье.

Посол Китая также подчеркивает огромный вклад общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в развитие двусторонних отношений стран. «Гейдар Алиев - основоположник модернизации Азербайджана и китайско-азербайджанской дружбы. Рассматривая развитие отношений с Китаем как приоритетное направление внешней политики, он заложил хорошее начало для долгосрочного, здорового и стабильного развития двусторонних отношений и внес личный вклад в это важное дело», - говорится в материале.

Л. Мэй отмечает, что Президент Ильхам Алиев придает большое значение развитию отношений с Китаем и является хорошим другом китайского народа.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Азербайджана Ильхам Алиев провели много встреч. Благодаря этому между ними установились доверительные рабочие отношения и глубокая личная дружба. Заглядывая в будущее, можно сказать, что китайско-азербайджанское стратегическое партнерство имеет широкие перспективы и вызывает большие надежды. Как новый посол Китая в Азербайджане я буду добросовестно исполнять свой долг с неустанной целеустремленностью и прилагать все усилия, чтобы обеспечивать развитие дружественных отношений, прагматичного сотрудничества и укрепление взаимопонимания между народами двух стран. Мы с нетерпением ожидаем укрепления контактов с представителями всех кругов общества с азербайджанской стороны, углубления взаимопонимания и будем стремиться к содействию новому развитию китайско-азербайджанского стратегического партнерства», - говорится в статье.