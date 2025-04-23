ПЕКИН /Trend/ - Между Азербайджаном и Китаем будет создана Рабочая группа по инвестиционному сотрудничеству.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, говорится в "Совместном заявлении об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", подписанном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 23 апреля в Пекине.

"Стороны выразили готовность продолжать усиливать координирующую и руководящую роль механизма Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Было принято решение о создании Рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству для укрепления взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, зеленой энергетики и цифровой экономики, а также содействия высококачественному развитию двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере. Стороны намерены постепенно расширять взаимный доступ на рынки экологически чистой и высококачественной сельхозпродукции, совместно создавая благоприятные условия для развития торговли и экономики двух стран.

Стороны выразили готовность начать переговоры о соглашении о свободной торговле в целях обеспечения высокого уровня институциональных гарантий для углубления сотрудничества в сферах торговли и инвестиций.

Китай приветствует активное участие Азербайджана в крупных выставочных мероприятиях в Китае, включая Китайскую международную выставку импортных товаров (CIIE), Китайскую ярмарку экспортных и импортных товаров (Canton Fair), Китайскую международную ярмарку торговли услугами (CIFTIS), а также Китайский международный форум по инвестициям и торговле (CIFIT), поддерживает проведение Азербайджаном тематических презентаций и налаживание контактов на площадке открывшихся на территории Китая торговых центров и национальных павильонов, а также китайских электронных торговых сетей. Азербайджан приветствует участие ведущих компаний Китая в крупных выставках и форумах, проводимых на территории Азербайджана", - отмечается в Совместном заявлении.