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Азербайджан считается одним из самых активных членов ОЭС - представитель МИД

Политика Материалы 24 апреля 2025 11:08 (UTC +04:00)
Азербайджан считается одним из самых активных членов ОЭС - представитель МИД

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан считается одним из самых активных членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) после стран-основателей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня на конференции "Азербайджан и Организация экономического сотрудничества (ОЭС): Возможности и перспективы" заместитель начальника Управления экономического сотрудничества министерства иностранных дел Азербайджана Ровшан Мирзаев.

По его словам, с 1992 года Азербайджан дважды председательствовал в этой Организации.

"В 2023 году Азербайджан председательствовал в ОЭС. Однако после террористической атаки на посольство в Иране председательство велось виртуально через министерство иностранных дел", - подчеркнул он.

Говоря о значении этой Организации для Азербайджана, Р.Мирзаев отметил присутствие в ней как соседних стран, так и стран-союзников.

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