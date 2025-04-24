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Данных о пострадавших во время землетрясения в Турции азербайджанцах нет - МИД

Политика Материалы 24 апреля 2025 21:21 (UTC +04:00)
Данных о пострадавших во время землетрясения в Турции азербайджанцах нет - МИД

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/ Trend/ - Официальный представитель министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что на данный момент нет информации о пострадавших в результате землетрясения, произошедшего в Турции, гражданах Азербайджана.

Об этом он сообщил в ответ на запрос Trend.

Отметим, что правительство Турции выступило с заявлением по ситуации после землетрясения силой 6,2 балла, произошедшего ранее в Мраморном море, которое ощутили жители Стамбула и ряда провинций. В результате землетрясения в регионе было зафиксировано 266 афтершоков. Согласно последним данным, число пострадавших составило 236 человек.

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