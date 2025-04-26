Успешный визит Президента Ильхама Алиева в Китай знаменует новый этап в отношениях между Пекином и Баку – Ван Цзайбан

БАКУ /Trend/ - Успешный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай и подписание совместного заявления об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства знаменуют новый этап в отношениях между Китаем и Азербайджаном.

Об этом сказал Trend старший научный сотрудник китайского Института Тайхэ Ван Цзайбан.

«Всестороннее стратегическое партнёрство означает сотрудничество во всех ключевых сферах и по важнейшим стратегическим вопросам», – отметил он, добавив, что Азербайджан является ключевой страной Центральноазиатского коридора и Шёлкового пути, и имеет важное геополитическое и геоэкономическое значение.

«Стратегическое партнёрство между Китаем и Азербайджаном, в первую очередь, проявляется в следующих аспектах:

— стратегическое партнёрство ради взаимовыгодного сотрудничества и общего развития;

— стратегическое партнёрство в целях обеспечения безопасности Центральноазиатского коридора и продвижения инициативы "Один пояс, один путь";

— стратегическое партнёрство для поддержания фундаментальной стабильности геополитического ландшафта Евразии», — отметил эксперт.

Ван Цзайбан подчеркнул, что в ходе визита Президента Азербайджана в Китай стороны подписали ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании, охватывающих практически все сферы.

«На мой взгляд, особого внимания заслуживает сотрудничество между двумя странами в сферах цифровой экономики, высоких технологий и космических исследований. Китай является мировым лидером в области "зелёных" технологий, тогда как Азербайджан реализует амбициозные планы по развитию возобновляемой энергетики. Взаимодействие в этой области отличается высокой взаимодополняемостью и открывает широкие перспективы для динамичного роста», — подчеркнул он.

Коснувшись одного из пунктов совместного заявления, в котором среди прочего говорится о поддержке Китаем повышения правового статуса Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Ван Цзайбан выразил оптимизм в отношении будущего двусторонних отношений.

«Азербайджан уже является партнёром по диалогу ШОС, и между сторонами сложились тесные отношения. Азербайджан разделяет цели и принципы организации, в то время как ШОС высоко оценивает роль Азербайджана в обеспечении безопасности, стабильности и развития на евразийском пространстве. На фоне текущей геополитической напряжённости и нестабильной международной экономической ситуации мы сохраняем оптимизм относительно дальнейшего углубления взаимодействия между Азербайджаном и ШОС», — отметил он.

Эксперт заявил, что укрепление отношений Азербайджана с Шанхайской организацией сотрудничества способствует расширению и упрочению взаимодействия в сферах безопасности, экономики, технологий между Азербайджаном и государствами-членами ШОС.