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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Сьерра-Леоне

Политика Материалы 27 апреля 2025 11:35 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Сьерра-Леоне
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/- Президент Ильхам Алиев направил Президенту Республики Сьерра-Леоне Джулиусу Мааде Био поздравительное письмо, сообщает в воскресенье Trend.

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Республики Сьерра-Леоне.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – благополучия и процветания»,- говорится в письме.

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