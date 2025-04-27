Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Сьерра-Леоне

БАКУ/Trend/- Президент Ильхам Алиев направил Президенту Республики Сьерра-Леоне Джулиусу Мааде Био поздравительное письмо, сообщает в воскресенье Trend.

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Республики Сьерра-Леоне.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – благополучия и процветания»,- говорится в письме.