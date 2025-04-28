Интерпол объявил в розыск с "красным уведомлением" бывшего начальника службы безопасности Макрона Александра Беналлу

БАКУ /Trend/ - После длительной процедуры Генеральный секретариат Интерпола единогласным решением признал обоснованным розыск гражданина Франции Александра Беналлы и в апреле 2025 года включил его в международный розыск с "красным уведомлением", разослав уведомления всем государствам-членам.

Как сообщает Trend, основанием для принятия решения послужило ходатайство, поданное в 2024 году в связи с уголовным делом, расследуемым Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Как известно, бывший глава Службы безопасности президента Франции Александр Беналла и вице-президент французской компании с миллиардным оборотом SAUR Анасс Дерраз (в настоящее время находится в Азербайджане, привлечен к ответственности) обвиняются в получении взяток в крупных размерах и совершении других преступных деяний в обмен на снятие в 2018 году международных санкций с активов российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова.

Ранее в зарубежной и местной прессе были опубликованы статьи по этому делу, в которых говорилось, что французские чиновники требовали взятку у Фархада Ахмедова, обещая взамен, что его роскошная яхта "Луна" будет освобождена из-под международного ареста, а сам он будет защищен от санкций.

Согласно информации, Фархад Ахмедов перевел часть взятки в размере миллионов долларов на счет Анасса Дерраза в AL HILAL BANK и на счет Александра Беналлы в BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC SC PAR.

А. Дерраз, который по неизвестной причине оказался в руках следствия, был привлечен к ответственности в Азербайджане, и ему запрещен выезд из страны, а в Интерпол подано заявление об объявлении А. Беналлы в международный розыск.

Международный розыск Интерполом бывшего руководителя Службы безопасности президента Франции А. Беналлы на основании самого серьезного правового основания —"красного уведомления" — свидетельствует о том, что у Службы государственной безопасности Азербайджана имеются неопровержимые и достоверные доказательства. "Красное уведомление" подразумевает арест человека в стране его нахождения и его экстрадицию в страну, объявившую лицо в розыск. Известно, что в настоящее время А. Беналла находится в процессе экстрадиции в третьей стране.

Ожидается, что в ближайшее время начнется открытый судебный процесс по уголовному делу в отношении А.Дерраза, задержанного в Баку, и обнародование международных доказательств коррупции приведет к новым скандалам.