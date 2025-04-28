Мы можем еще больше развивать коридоры Север-Юг и Восток-Запад - Президент Ирана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:14 )

БАКУ /Trend/ - Мы можем еще больше развивать коридоры Север-Юг и Восток-Запад.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместным заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Иран и Азербайджан могут еще больше развить коридоры Север-Юг и Восток-Запад. В рамках коридоров мы можем соединить наши коммуникационные пути, внести определенные изменения в финансовые отношения и торговлю", - сказал он.

По словам Президента Ирана, это также будет способствовать дальнейшему укреплению связей между двумя странами.

Добавим, что на основе межправительственного соглашения, подписанного 12 сентября 2000 года между Россией, Ираном и Индией, был заложен фундамент транспортного коридора "Север-Юг". В целом ряд стран ратифицировал указанное соглашение (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Болгария, Индия, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Султанат Оман, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Турецкая Республика, Украина). Целью создания коридора является сокращение сроков доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (срок доставки по нынешнему маршруту составляет более 6 недель, через "Север-Юг" - как ожидается, 3 недели).

Для соединения "Азербайджанских железных дорог" с иранской сетью железных дорог в рамках коридора 6 марта 2019 года была введена в эксплуатацию железная дорога Казвин-Решт (175 км). На территории Ирана должна быть построена железная дорога Решт – Астара.

Коридор Север-Юг имеет 3 направления на территории Ирана. Восточное направление - Туркменистан и страны Средней Азии, среднее направление - Россия и другие страны через Каспийское море, западное направление - Азербайджан, Грузия, Россия и страны Восточной Европы.

Отметим, что 17 мая 2023 года между Россией и Ираном было подписано соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан на севере Ирана. На железнодорожной линии Решт-Астара протяженностью около 163 км будут построены 9 станций. С завершением строительства этой железной дороги международный коридор Север-Юг будет улучшен, а железнодорожная сеть Ирана будет интегрирована со странами Кавказа, Россией и странами Северной Европы. Согласно соглашению, ожидается, что российская сторона потратит на строительство этой железной дороги средства в размере 1,6 миллиарда евро. Эта железная дорога будет построена в течение 48 месяцев.