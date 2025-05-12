Джейхун Байрамов обсудил с наследным принцем Бахрейна многостороннее сотрудничество между двумя странами (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 12 мая министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Королевство Бахрейн встретился с наследным принцем и премьер-министром Королевства Бахрейн Салманом бин Хамадом Аль Халифой.

Об этом в понедельник сообщили Trend в пресс-службе МИД Азербайджана.

"На встрече было обсуждены текущее состояние двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном, перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений, а также региональная и международная ситуация.

Джейхун Байрамов поблагодарил за высокое гостеприимство, оказанное в рамках официального визита и выразил надежду, что сегодняшний визит внесет вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.

Было выражено удовлетворение уровнем политического диалога между двумя странами на высшем и высоком уровне, подчеркнута важность дальнейшего развития этой динамики посредством конкретных инициатив в области экономики, торговли, инвестиций, туризма, логистики, информационных и коммуникационных технологий.

С удовлетворением было отмечено, что 2026 год будет знаменателен для дипломатических отношений между Азербайджаном и Бахрейном, поскольку это будет 30-летие установления этих отношений, и было подчеркнуто, что принципы, на которых основываются отношения, будут продолжать играть важную роль в дальнейшем развитии сотрудничества.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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