President Ilham Aliyev awards group of State Border Service servicemen

BAKU, Azerbaijan, August 17. A group of servicemen of Azerbaijan’s State Border Service (SBS) have been awarded state decorations.
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev signed a relevant decree.
According to the decree, the servicemen of the State Border Service were awarded for distinction in ensuring the protection of Azerbaijan’s state border, safeguarding territorial integrity, and fulfilling tasks assigned to border protection authorities.
The following servicemen were awarded:
2nd degree “For Bravery” Order
Naseh Huseynov – Colonel
2nd degree “For Service to the Motherland”
Order
Ilham Mehdiyev – Lieutenant General
Afghan Naghiyev – Lieutenant General
Rashad Rahimov – Colonel
3rd degree “For Service to the Motherland”
Order
Seymur Abdayev – 1st Class Captain
Mirza Mirzayev – Colonel
Panah Shukurov – Colonel
Bahruz Taghiyev – Colonel
Shahin Huseynguliyev – Lieutenant Colonel
“For the Motherland” Medal
Natig Gurbanov – 1st Class Captain
Mahammad Naghiyev – Colonel
Murad Naghiyev – Colonel
Elvin Salimov – Colonel
Mahmud Shukurov – Colonel
Rasim Aghayev – Lieutenant Colonel
Farzand Allahverdiyev – Lieutenant Colonel
Nijat Jahidzade – Lieutenant Colonel
Elmeddin Asadov – 2nd Class Captain
Yusif Asadov – Lieutenant Colonel
Teymur Nasibov – Lieutenant Colonel
Elvin Rzayev – Lieutenant Colonel
Mubariz Safiyev – Major
“For Courage” Medal
Allahverdi Behbudov – Colonel
Elnur Aliyev – Colonel
Huseyn Asadov – Colonel
“For Military Services” Medal
Teyyub Bayramov – Colonel
Shukur Eyvazov – Medical Service Colonel
Zafar Aliyev – Colonel
Jeyhun Amirov – Colonel
Ismayil Heydarov – Medical Service Colonel
Mukhtar Hamzayev – Colonel
Ilgar Guliyev – Justice Colonel
Rasul Suleymanov – Colonel
Anar Abdullayev – Lieutenant Colonel
Saleh Allahverdiyev – Lieutenant Colonel
Vusal Aslanov – Lieutenant Colonel
Ramin Bayramov – Lieutenant Colonel
Rahid Dadashov – Lieutenant Colonel
Rovshan Aliyev – Lieutenant Colonel
Ilgar Amrahov – Medical Service Lieutenant Colonel
Ramin Mahmudov – 2nd Class Captain
Farhad Maharramov – Lieutenant Colonel
Sadig Sadigov – Lieutenant Colonel
Rafael Abbasov – Major
Sabuhi Abishov – Major
Nazir Bashirov – Major
Azad Jafarli – 3rd Class Captain
Gurban Ahmadov – Major
Bahruz Aliyev – Major
Doskhanim Arabova – Major
Orkhan Huseynov – Major
Jabir Iskandarov – Major
Nihad Karimov – Major
Parviz Gahramanov – Major
Ramil Guluzade – Major
Kenan Mahmudov – Major
Sima Misgarli – Medical Service Major
Samir Mustafazade – 3rd Class Captain
Vugar Najafov – Major
Raj Orujaliyev – Major
Uzeir Zaidov – Major
Sabir Zeynalov – Major
Seymur Bayramli – Captain
Rashad Haziyev – Captain
Mirza Islamov – Captain
Samira Mahmudova – Captain
Mazahir Mehtiyev – Captain
Valeh Muradov – Captain Lieutenant
Emin Rzayev – Captain
Samad Sadigov – Captain Lieutenant
Rahib Salayev – Captain
Mirvasif Seyidli – Captain
Gahraman Abdullayev – Senior Warrant Officer
Orkhan Eyvazov – Senior Midshipman
Dashdamir Iskandarov – Senior Warrant Officer
Sevda Gasimova – Senior Warrant Officer
Ulkar Shiraliyeva – Senior Warrant Officer.