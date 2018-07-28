Участники конкурса «Кубок моря-2018» провели тренировочные артстрельбы на Каспии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках подготовки к международному конкурсу «Кубок моря - 2018» команды Азербайджана, России, Ирана и Казахстана вышли на полигон боевой подготовки в Каспийском море, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в субботу.

Военные моряки успешно провели первые артиллерийские стрельбы по уничтожению плавающей мины, а также тренировку по швартовке кораблей разными способами.

Теперь экипажам кораблей предстоит провести артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработать действия расчета по борьбе за живучесть корабля.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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