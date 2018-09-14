Нужно бить тревогу в связи с загрязнением побережья Каспия пластиковыми отходами - минэкологии

БАКУ /Trend/ - Определенные проблемы в экологическом состоянии Каспия во всех случаях оказывают свое негативное воздействие.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал завотделом по политике окружающей среды, анализу и оценке экологической ситуации министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Расим Саттарзаде.

По словам завотделом, каждый должен предотвращать загрязнение Каспийского моря и побережья. "Предпринимаются серьезные шаги для того, чтобы не нарушался эстетичный вид прибрежных территорий, и каждый гражданин должен оказывать помощь в этом деле», - отметил Саттарзаде.

Завотделом добавил, что активизировался процесс загрязнения побережья пластиковыми отходами. "Это может привести к еще более плачевным последствиям для экологического состояния окружающей среды. Нужно бить тревогу из-за загрязнения пластиковыми отходами. Население должно проявлять больше внимания этому вопросу", - сказал Саттарзаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.