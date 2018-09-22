На "горячую линию" минэкологии Азербайджана поступило более 70 обращений в связи с неправильным управлением отходами

БАКУ /Trend/ - За последние три месяца на «горячую линию» министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана поступило 77 обращений, связанных с неправильным управлением отходами.

Об этом на пресс-конференции сказала заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По словам завотделом, были проведены исследования по 16 строительным объектам и приняты соответствующие меры.

«За неправильное управление отходами в отношении ООО Azadlıq Residence, ООО Cavid-2016, ООО Elite City были составлены протоколы, и они были привлечены к ответственности. В то же время, ЖСК «Бина» (Bina), ООО «Бизим Эв» (Bizim Ev), ООО «Пилот-Иншаат А» (Pilot-İnşaat A), ООО Retro Holding, ООО «Azeri Construction Company», Ilk Inşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ООО Grand Plaza, ООО Malibo, ООО Araz-2011A, ООО N-Turan, ООО «Кемер Иншаат» (Kemer İnşaat) и физическим лицам были даны обязательные к исполнению указания», - сказала Тагиева.

Представитель министерства сказала, что министерство не сторонник закрытия этих объектов.

«Наша цель в том, чтобы любая деятельность велась в соответствие с принятыми экологическими нормативами. Нельзя ли вести работу по благоустройству, а также строительные работы так, чтобы это было не в ущерб здоровью людей? Конечно, можно. Для этого существуют различные защитные технологии. Работающие в этой сфере лица должны строить свою деятельность в соответствие с принятыми экологическими нормами», - добавила Тагиева.

Тагиева также сказала, что в стране должны применяться технологии, используемые в передовых странах.

«Каждый гражданин страны имеет право жить в чистой окружающей среде», - отметила Тагиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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