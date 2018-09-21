Глава дипмиссии Аргентины в Азербайджане удостоен почетного звания «Посол культуры»

БАКУ /Trend/ - Посол Аргентины Карлос Данте Рива посетил Центр перевода Азербайджана. Затронув совместные проекты посольства с Центром, он отметил значимость проделанной работы в сфере сближения мировых культур и укрепления дружеских отношений между народами.

«Наши совместные проекты за последние три года создали нерушимый мост между нашими странами и народами. Успешно изданы и презентованы на азербайджанском языке книги Адольфо Био Касареса «Изобретение Мореля», Марии Елены Уолш «Дайлан Кифки», близится к завершению работа над переводом и изданием произведения знаменитой аргентинской писательницы Клаудии Пиньеро «Маленькая удача». Уверен, это сотрудничество будет еще более плодотворным», - отметил Карлос Данте Рива.

Поведав о скором завершении своей дипломатической миссии в Азербайджане, посол поделился впечатлениями о сотрудничестве с Центром: «На протяжении всех пяти лет своей дипломатической деятельности в Азербайджане я ощущал теплое и чуткое отношение Центра перевода, укоренившее во мне чувство глубокого родства. Я покидаю Азербайджан так, словно разлучаюсь с отчим домом», - сказал Карлос Данте Рива.

Затем посол выступил с предложением об очередном совместном проекте – переводе и издании в Азербайджане книги «El Tango una danza» («Танец танго»), которая позволит азербайджанскому читателю окунуться в удивительно чувственный, завораживающий мир танго, выразив уверенность в том, что книга будет интересна широкому кругу читателей.

В конце встречи Карлосу Данте Риве был вручен почетный диплом «Посол культуры» Центра перевода Азербайджана за его особые заслуги и исключительный вклад в развитие культурно-литературного взаимодействия между Аргентиной и Азербайджаном.

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