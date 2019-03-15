Количество авиарейсов из Екатеринбурга в Баку станет больше

15 марта 2019 10:25 (UTC+04:00)

Российская авиакомпания "ИрАэро" (Иркутск) запустит новый международный рейс из аэропорта "Кольцово" города Екатеринбурга в Азербайджан, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, с 18 июня каждый вторник компания будет отправлять борт Sukhoi Superjet 100 в столицу республики — Баку. Время полета до Баку составит три часа. Из Екатеринбурга самолет будет вылетать в 17:30, из Баку — в 12:30.

"С появлением нового авиаперевозчика на данном направлении, количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Азербайджан возрастет до трех в неделю. Дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям — полеты в Баку выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии", сообщают в пресс-службе "Кольцово".

Сейчас по данным аэропорта рейсы в Баку из Екатеринбурга пользуются популярностью. По итогам 2018 года пассажиропоток на данном маршруте составил около 24 тысяч пассажиров.

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