Состоялся «Брейн ринг» для нового поколения финансистов от IMZA Group (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Компания IMZA Group организовала первую в Азербайджане интеллектуальную игру «Брейн ринг» на тему финансов и бухгалтерского учета, собравшую вместе студентов, представителей крупнейших местных и зарубежных компаний, а также университетов и государственных учреждений Азербайджана, сообщает Trend.

В интеллектуальном соревновании приняли участие восемь команд из таких ВУЗов, как Азербайджанский государственный экономический университет, Университет Хазар и Бакинский инженерный университет. Помимо представителей компаний, на мероприятии также приняли участие представители министерства образования и министерства по налогам Азербайджана.

“Сегодня, с учетом реализации главой государства крупных и успешных экономических реформ, мы, как никогда раньше, нуждаемся в новом поколении финансистов и экономистов международного уровня. Целью нашего проекта является мотивация студентов на проявление и улучшение своих знаний и навыков в области финансов, посредством конкуренции в игре, которая позволит им продемонстрировать свои способности как самим себе, так и потенциальным работодателям, представителям крупных компаний, которые также приглашены на игру”, - сказал директор IMZA Group Анар Мамедов.

Он отметил, что данную игру можно считать продолжением и составляющей частью еще одного успешного проекта “100 uğurlu imza”, целью которого было обучение и повышение квалификации 100 прошедших отбор молодых специалистов по программе ACCA (Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров).

“Большинство участников проекта “100 uğurlu imza”, уже сегодня являются специалистами международного уровня в области бухгалтерии и финансов. Об успехе данного проекта говорит и тот факт, что такие его участники как Ильгар Мустафаев, Рамин Азизов, Элай Раджабли, Вагиф Нуриев, Егана Самадова, Миралем Акберли сами являются преподавателями ACCA. Именно они, неуверенно начинавшие свой путь всего два года назад, сегодня являются специалистами, сотрудниками крупнейших компаний”, - сказал Мамедов.

Победителями интеллектуального конкурса стали участники команды Азербайджанского государственного экономического университета. Команды, занявшие первые четыре места, получили от IMZA Group ряд призов, включая курсы тренингов ACCA, с возможностью дальнейшего приобретения международной квалификации в области финансов и бухгалтерии.

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