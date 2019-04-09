БГУ и Республиканский университет Сивас Турции расширяют интеграцию (ФОТО)

9 апреля 2019 18:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) побывали ректор Республиканского университета Сивас Турции Алим Йылдыз и заведующий отделом международных связей, совмешающий обязанности декана факультета образования Али Аксу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на вуз.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев подчеркнул, что визит гостей придаст импульс дальнейшему расширению межвузовских связей. Объясняя цели университета в области образования, исследований, инноваций и коммерциализации научных знаний, социальной жизни и международных связей, ректор поделился своими взглядами на совместные исследования в области гуманитарных и естественных наук в соответствии с требованиями современной науки.

На встрече обсуждались такие вопросы, как программа двойного диплома на уровне магистратуры и докторантуры, обмен студентами и преподавателями, реализация совместных программ и грантов.

Ректор Алим Йылдыз сказал, что обсужденные вопросы будут способствовать развитию двусторонних связей. Гость отметил, что БГУ и Республиканский университет Сивас в рамках программы ERASMUS + KA107 осущесвляют обмен студентами и преподавателями и есть необходимость в дальнейшей интенсификации связей в этом направлении.

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