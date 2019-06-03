В Азербайджане победители олимпиад будут приниматься в вузы вне конкурса

3 июня 2019 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане победители международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований будут зачисляться в вузы вне конкурса, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Это предусмотрено решением Кабмина от 20 мая 2019 года.

Будут зачисляться в вузы вне конкурса нижеследующие категории лиц:

- удостоенные золотой, серебряной или бронзовой медалей международной предметной олимпиады;

- занявшие первое, второе и третье места на республиканской предметной олимпиаде среди учащихся IX-XI классов;

- ставшие лауреатами международного конкурса или соревнования (в возрастной группе старше 15 лет).

После окончания полного среднего уровня образования победитель международной или республиканской предметной олимпиады имеет право на внеконкурсное зачисление в вузы в последующие два учебных года, а победитель международного конкурса или соревнования – только один раз для последующих пяти учебных лет после победы в соревнованиях, по окончании образования.

Специальности, по которым проводится внеконкурсный прием, список международных и республиканских предметных олимпиад, международных конкурсов и соревнований опубликован в решении Кабмина № 229 от 20 мая 2019 года.

Вышеуказанные лица (те, кто до 30 мая не представил документы в ГЭЦ) должны 3-4 июня 2019 года представить в ГЭЦ или его региональные филиалы (Нахчыван, Гянджа, Хачмаз, Лянкяран, Шеки, Гекчай, Ширван, Барда, Шамкир) копию формы электронного заявления абитуриента, подтвержденного в общем порядке, и оригинал документа, подтверждающего победу в международной предметной олимпиаде, или республиканской предметной олимпиаде, международном конкурсе или соревновании.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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