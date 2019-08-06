В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана осуществляет реконструкцию автомобильной дороги Орта Гасил-Шордахна-Гараган Шихлар-Кукель-Араб-Второй Арал Агдашского района, передает Trend.

Дорога протяженностью в 40,5 километра будет реконструирована в соответствии с четвертой технической категорией.

В результате продолжительной эксплуатации дорожное покрытие местами пришло в негодное состояние, что создавало трудности для движения автотранспорта.

Негодный грунт на всем протяжении дороги был выкопан, неровности заполнены новым грунтом и утрамбованы

Новый асфальтобетонный слой из двух слоев укладывается на площади 250 тысяч квадратных метров.

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