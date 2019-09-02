В Баку продолжается обновление дорожной разметки

БАКУ/Trend/ - С целью регулирования безопасного движения транспортных средств сегодня с 22:00 и до утра на улице 20 Января Бинагадинского района будет обновляться дорожная разметка
Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Агентство просит водителей быть внимательными, следовать указаниям временных дорожных знаков и правилам дорожного движения.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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