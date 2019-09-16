Результаты выступлений азербайджанских гимнасток на Чемпионате мира в Баку(ФОТО)

16 сентября 2019 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки Зохра Агамирова и Вероника Гудис выступили с упражнениями с обручем в рамках 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, сообщает в понедельник Trend.

По результатам выступления Зохра Агамирова набрала 19.000 балла, а Вероника Гудис - 16.950 балла.

В завтрашнем выступлении 17 сентября Зохра Агамирова и Вероника Гудис выполнят упражнения с мячом.

16 сентября в зале Национальной арены гимнастики в Баку стартовали соревнования 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике.

В первый день соревнований проходят квалификации в индивидуальной программе, гимнастки представляют упражнения с обручем и мячом.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в столице Азербайджана 16-22 сентября. Спустя 14 лет Баку вновь принимает Чемпионат мира по художественной гимнастике. В зале Национальной арены гимнастики в течение семи дней будут выступать гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Текущий Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры - 2020. Он определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то, по итогам прошлогоднего Чемпионата мира, Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще 5 команд.

На Чемпионате выступят более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представят девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Результаты выступлений азербайджанских гимнасток на Чемпионате мира в Баку(ФОТО)
  • Результаты выступлений азербайджанских гимнасток на Чемпионате мира в Баку(ФОТО)
  • Результаты выступлений азербайджанских гимнасток на Чемпионате мира в Баку(ФОТО)
  • Результаты выступлений азербайджанских гимнасток на Чемпионате мира в Баку(ФОТО)
  • Результаты выступлений азербайджанских гимнасток на Чемпионате мира в Баку(ФОТО)
  • Результаты выступлений азербайджанских гимнасток на Чемпионате мира в Баку(ФОТО)
  • Результаты выступлений азербайджанских гимнасток на Чемпионате мира в Баку(ФОТО)
  • Результаты выступлений азербайджанских гимнасток на Чемпионате мира в Баку(ФОТО)
  • Результаты выступлений азербайджанских гимнасток на Чемпионате мира в Баку(ФОТО)
  • Результаты выступлений азербайджанских гимнасток на Чемпионате мира в Баку(ФОТО)
  • Результаты выступлений азербайджанских гимнасток на Чемпионате мира в Баку(ФОТО)
  • Результаты выступлений азербайджанских гимнасток на Чемпионате мира в Баку(ФОТО)
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