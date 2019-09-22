Прошла красочная церемония закрытия Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония закрытия 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает в воскресенье Trend.

Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку прошел в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку приняли участие более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

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