Учеба и карьера в сфере гостеприимства и туризма (ФОТО)

Учеба за границей – это мечта многих молодых людей. Правильно выбранный вуз откроет перспективы для карьеры в топовых компаниях или поможет открыть собственный бизнес. В ноябре в отеле JW Marriott Absheron прошло мероприятие, посвященное образованию и карьере в одной из самых быстроразвивающихся сфер – сфере Гостеприимства и Туризма.

Компанией Prime Education, являющейся в Азербайджане единственным официальным представителем одних из ведущих университетов этой сферы – Университетов Glion и Les Roches, было организовано мероприятие для студентов и их родителей, на котором они получили информацию о программах, условиях приема и карьерных возможностях.

Директор Университета Les Roches Карлос Диаз де ла Ластра, глава комиссии по приему студентов по Центральной и Восточной Европе Ниджат Мусаев рассказали о качествах, которые хотят видеть ведущие компании и отели в своих работниках и о том, что Университеты планируют свои программы в соответствии с этими ожиданиями.

Выпускники обоих Университетов рассказали о своей учебе, студенческой жизни, успехах и своем опыте. Выпускник Университета Les Roches, назначенный также послом Университета в Азербайджане, рассказал о роли Университета в назначении его на пост Менеджера по эксплуатации отеля.

Специальный гость мероприятия – народный артист Азербайджана, директор Компании M Group Production Мурад Дадашов рассказал о том, как действует сфера гостеприимства изнутри. На встрече было отмечено, что проводимые в Азербайджане международные спортивные и культурные мероприятия демонстрируют актуальность этой сферы и необходимость подготовки высококвалифицированных кадров. Господин Дадашов, побывавший по приглашению Университета Les Roches в их кампусе в Марбелье, поделился своим мнением об условиях, созданных там для студентов, о высоком уровне преподавания и создаваемых карьерных возможностях. Как подчеркнул Мурад бей, обучение в этих Университетах дает молодежи большие возможности и может стать трамплином для построения карьеры в таких ведущих компаниях, как Международный Олимпийский Коммитет, Disneyland, Marriott, Hyatt, Hilton, Bloomberg, Booking.com, J.P.Morgan и Louis Vuitton.

Для получения более подробной информации об Университетах, можете связаться с их официальными представителями в Азербайджане:

Prime Education

Prime.edu.az

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