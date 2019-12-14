В "Шахдаге" стартовал лыжный сезон

14 декабря 2019 14:22 (UTC+04:00)

ГУСАР /Trend/ - В туристическом центре "Шахдаг" стартовал лыжный сезон.

В связи с этим Государственное агентство по туризму организовало для представителей СМИ пресс-тур в «Шахдаг», сообщает в субботу Trend.

В рамках пресс-тура участники ознакомились с отелями и другими туристическими объектами на территории Центра. Представители СМИ были подробно проинформированы о созданной инфраструктуре, деятельности туристических объектов, будущих планах. Также участники тура ознакомились с деятельностью четырех отелей, школы катания на лыжах, магазинов, ресторанов и кафе.

Основной целью пресс-тура, организованного в связи с открытием в стране зимнего туристического сезона, является осведомление общественности о деятельности центра «Шахдаг», а также об услугах, которые предоставляются туристам в течение сезона.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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