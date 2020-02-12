В Азербайджане изменены условия практического экзамена по вождению

БАКУ /Trend/ - Для проведения практического экзамена по вождению в Сумгайытском региональном филиале создана специальная площадка, сказал в среду Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД, полковник полиции Кямран Алиев.

«Автомобили на этой площадке водят лица, сдавшие теоретический экзамен для получения водительских прав. Отныне уровень вождения экзаменуемого на площадке будут оценивать не инструкторы, а специальные технические средства. Установленный на площадке специальный детектор будет автоматически проверять и оценивать действия экзаменуемого. То есть, экзамен принимают современные технические средства. Еще одно новшество состоит в том, что вождение могут сдавать одновременно несколько человек», - сказал полковник.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)