Спекуляция коронавирусом и получение прибыли от продажи масок означает враждебность к народу - депутат

БАКУ/Trend/ - Спекуляция коронавирусом и получение прибыли от продажи масок означает враждебность к народу, сказал в среду Trend член парламентского комитета по здравоохранению Муса Гулиев.

Гулиев отметил, что эпидемия коронавируса – серьезная проблема, которая беспокоит сегодня весь мир, и в Азербайджане на высоком уровне осуществляются меры по борьбе с этой инфекцией: «Вопрос находится под контролем Президента Ильхама Алиева. По поручению главы государства при Кабмине создан особый Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Хотелось бы обратиться к гражданам с тем, чтобы никто не впадал в панику, но каждый предпринимал меры предосторожности. Как врач, хочу сказать, что паника и стресс – это факторы, которые ослабляют иммунную систему. Необходимо быть спокойнее, так как в Азербайджане коронавирус не распространен. А несколько лиц, у которых он обнаружен, находятся под серьезным контролем, и их лечение продолжается».

Депутат подчеркнул, что в Азербайджане достаточно медицинских ресурсов для борьбы с коронавирусом, клиники приведены в полную готовность: «Вероятно, что в связи с наступлением жары данная проблема отпадет сама собой».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова )