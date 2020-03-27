Деятели культуры Азербайджана обратились к населению в связи с коронавирусом (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Деятели культуры Азербайджана обратились к населению в связи с коронавирусом, передает в пятницу Trend.
В обращении подчеркивается важность соблюдения требований особого режима карантина.
Представляем вашему вниманию данное видеообращение.
Лента новостей
Для ряда работников будет продлен льготный срок по выплате взносов по обязательному медицинскому страхованию
Cильные внешнеэкономические показатели позволят Казахстану справиться с последствиями снижения цен на нефть
Рауф Бабаев был потрясающим до глубины души человеком и личностью высокой культуры – Джавид Имамвердиев (ФОТО)
Рауф Бабаев был легендой нашей культуры и память о нем всегда будет жить в наших сердцах – Мурад Адыгезалзаде
На заседании парламента Азербайджана депутаты будут сидеть на расстоянии не менее 2 метров друг от друга
Прогнозы инвестиционного банка Galt&Taggart о возможном воздействии коронавируса на экономику Грузии
МВД Азербайджана: Несмотря на особый карантинный режим, обеспечивается движение транзитных грузовиков (ФОТО/ВИДЕО)
В крупнейших городах Казахстана будет полностью приостановлена деятельность предприятий из-за угрозы коронавируса
Муса Гулиев: Целесообразно отложить обязательное медицинское страхование и другие выплаты на один год
При поддержке Агентства по развитию МСБ ЗАО "Kristall Plus" приступило к производству медицинского спирта
В случае несоблюдения карантина деятельность регулярных маршрутов в Баку может быть приостановлена - транспортное агентство
В стане радикальной оппозиции бушует политическая шизофрения - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Исполнительный директор ICGB AD о перспективах расширения трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию