В Азербайджане ежедневно растет динамика заражения коронавирусом - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ежедневно растет динамика заражения коронавирусом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Несмотря на то, что большинство стран и ВОЗ принимают меры и прикладывают совместные усилия, предотвратить распространение коронавирусной инфекции(COVID-19) в мире пока невозможно. По информации ВОЗ, до сегодняшнего дня в мире инфицированы 787 469 человек, от болезни скончались 37 846 человек.