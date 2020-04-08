В Азербайджане задержаны лица, продававшие поддельные справки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На территории страны все еще фиксируются попытки нарушения различными путями режима карантина, введенного в стране с целью защиты здоровья населения в борьбе с угрозой распространения коронавируса. МВД и Генпрокуратура продолжают осуществление совместных мер для пресечения таких случаев.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службах МВД и Генпрокуратуры, в ходе мероприятий, проводимых на основании поступившей оперативной информации, при продаже фальшивых справок с печатями журналов "Sağlam Həyat Naminə" и "Siyasət və Gerçək Uğur" были задержаны жители Баку Анар Искендеров и Аслан Байрамов.

В ходе расследования было установлено, что Искендеров и Байрамов, ввиду разрешения на свободную деятельность представителей СМИ в период особого режима карантина, продавали лицам, безосновательное передвижение которых в период карантина запрещено, фальшивые справки о том, что они якобы являются сотрудниками редакций журналов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 320 (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков) и 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, карантинного режима) УК Азербайджана. Искендеров и Байрамов задержаны в качестве подозреваемых в совершении этих деяний. У данных лиц было обнаружено большое количество поддельных справок, пустых бланков и печати. Следственные мероприятия по делу продолжаются.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Текст: Турал Гараджаев)