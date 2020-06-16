В Баку для порядка 60 тыс. учеников проведено диагностическое оценивание
БАКУ/Trend/ - В 2019-2020 учебном году министерство образования провело диагностическое оценивание для 58 674 учеников V и IX классов столичных школ.
Как сообщили во вторник Trend в Управлении образования города Баку, диагностическое оценивание охватило 28 830 учеников V классов и 29 844 - IX классов.
Для оценивания уровня учителей начальных классов, а также с целью проведения последовательных мероприятий для улучшения показателей учеников со слабой успеваемостью проведены мониторинги.
Данные меры охватили 28 830 учеников 218 столичных школ. Результаты мониторингов были проанализированы совместно с руководством общеобразовательных учреждений.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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