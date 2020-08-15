В период пандемии нецелесообразно собираться в мечетях и проводить различные церемонии - УМК

БАКУ /Trend/ - В настоящее время весь мир борется с пандемией коронавируса. В борьбе с этой смертельной болезнью ключевую роль играют медработники. Для борьбы с вирусом, который распространился и в Азербайджане, государством создан Оперативный штаб при Кабинете министров. Каждый гражданин должен соблюдать правила и рекомендации, установленные Штабом, и оказывать поддержку государству в этой работе.

Об этом в субботу сказал Trend сотрудник Управления мусульман Кавказа (УМК), доктор философии Ибрагим Гулиев.

По его словам, в исламе есть положения, соблюдение которых чрезвычайно важно для защиты здоровья человека. В частности, они касаются того, чтобы не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих.

"В нынешней ситуации нецелесообразно собираться в закрытых помещениях, в том числе в мечетях, и участвовать в каких-либо церемониях. Мы уверены, что в скором времени пандемия будет преодолена, и верующие как в Азербайджане, так и других мусульманских странах снова смогут собираться в мечетях", - сказал Гулиев.

(Текст: Турал Гараджаев)