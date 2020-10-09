Завтра в Баку сохранится теплая погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-восточный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Ночью на Абшеронском полуострове 13-16, днем 19-21, в Баку ночью 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление опустится с 774 до 771 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 40-45%.

10 октября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, благоприятное для метеочувствительных лиц.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах Большого Кавказа ожидаются кратковременные дожди, туман, восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 9-14, днем 21-26, в горах ночью 2-7, днем 8-13 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова.)