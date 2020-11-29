Результаты выступлений Зохры Агамировой и Арзу Джалиловой на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 29 ноября, завершился 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве, сообщает в воскресенье Trend.

В заключительный день чемпионата гимнастки во взрослой возрастной категории выступили в многоборье. Азербайджан на соревновании представили Зохра Агамирова и Арзу Джалилова.

В ходе соревнований Зохра Агамирова за упражнение с мячом получила от судей 22.950 балла, за композицию с булавами - 23.850 балла, с обручем - 21.000 балла, с лентой - 20.500 балла. С результатом, составившем в сумме 88.300 балла, Агамирова в многоборье заняла 9 место.

Композиция с мячом Арзу Джалиловой была оценена судейской бригадой на 21.500 балла, упражнение с булавами - 22.150 балла, с обручем - 23.500 балла, с лентой – 20.450 балла. С результатом, составившем в сумме 87.600 балла, Джалилова в многоборье заняла 12 позицию.

Отметим, что по итогам чемпионата Европы в активе сборной Азербайджана три медали. Так, команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала серебряную медаль в многоборье и бронзовую медаль в программе с 3 обручами и 2 парами булав. Также сборная Азербайджана завоевала "бронзу" в командном первенстве.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике прошел в столице Украины 26-29 ноября 2020 года, в нем приняли участие спортсменки из 23 стран мира. Азербайджан на соревновании представили 11 спортсменок.

В возрастной категории "юниоры" на чемпионате нашу страну представили Нармин Байрамова, Лейли Агазаде, Алина Гезалова и Илона Зейналова. Во взрослой возрастной категории в групповых упражнениях Азербайджан представила команда в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной, в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Арзу Джалилова.

(Автор: Джани Бабаева)