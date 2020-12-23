БАКУ /Trend/ - Скончался от коронавируса председатель Конфедерации Азербайджанских диаспорских организаций России, академик Фазиль Гурбанов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Фазиль Самед оглу Гурбанов родился в 1944 году в Баку.

В 1973 году окончил лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института им. Н. Нариманова. После окончания института проходил интернатуру в Республиканской клинической урологической больнице. В разные годы был научным сотрудником хирургической группы академика АМН ССР М. А. Топчибашева Института физиологии им. А. И. Караева Академии наук Азербайджанской ССР, старшим научным сотрудником хирургической группы Института физиологии АН Азербайджанской Республики, заведующим отделения хирургии пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки в НИИ гастроэнтерологии Азербайджанской Республики.

В 1999 году проф. Ф.Гурбанов был приглашён в Москву на должность заведующего хирургическим отделением Центральной клинической больницы номер 2 им. Н. А. Семашко министерства путей сообщения (ныне ОАО РЖД) и одновременно был избран профессором кафедры госпитальной хирургии Российского университета дружбы народов. С 2006 по 2013 гг. Ф. Гурбанов работал на клинической базе кафедры госпитальной хирургии — городской клинической больнице номер 17 Москвы.

В 2014 году Ф. Гурбанов был избран членом-корреспондентом Национальной академии наук Азербайджана, в 2016 году ему было присвоено звание «Заслуженного деятеля науки Азербайджанской Республики». В 2017 году Ф.Гурбанов был избран действительным членом Национальной академии наук Азербайджана.

Ф.Гурбановым было опубликовано более 280 научных работ, в том числе 6 монографий и 2 учебника по хирургии для медицинских вузов, признанных научным сообществом. Он - автор 13 изобретений и 7 рационализаторских предложений. Под руководством Ф.Гурбанова защищены 9 докторских и 17 кандидатских диссертаций.

Огромное внимание профессор Ф.Гурбанов уделял общественной работе. Главное место здесь занимает укрепление российско-азербайджанских отношений. В 2016 году на съезде Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) Фазиля Гурбанова единогласно избрали президентом этой организации.

Академик Ф. Гурбанов вел активную деятельность во главе азербайджанской диаспоры, которая объединена в более 70 региональных диаспорских организаций России. Под руководством академика функционировала Конфедерация азербайджанских диаспорских организаций России.

(Текст: Кямаля Сеидова)