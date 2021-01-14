В Азербайджане выросло число электронных обращений в миграционную службу

БАКУ /Trend/ - В 2020 году электронными услугами Государственной миграционной службы воспользовались 12 599 человек.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

"В 2019 году это были 1475 человек. Число электронных обращений увеличилось в 8,5 раза. По индексу Службы "ASAN", Государственная миграционная служба в прошлом году продемонстрировала самый высокий показатель среди исполнительных органов - 85,54%", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)