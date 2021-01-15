Скорость ветра в Ярдымлы достигала 32 м/с

БАКУ /Trend/ - Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана представила актуальную на 16:00 15 января информацию о фактических погодных условиях на территории республики, передает в пятницу Trend.

Согласно информации, юго-западный ветер в Ярдымлы усилился до 30-32 метров в секунду. Также сильный ветер наблюдался в Тертере (28 м/с) и Гяндже (24 м/с). Скорость ветра в Барде, Нефтчале, Нафталане достигала 20 метров в секунду.

На Абшеронском полуострове и Каспии близ полуострова скорость ветра достигала 18 метров в секунду.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)