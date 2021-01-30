Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем преимущественно без осадков, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Ночью в отдельных местах прогнозируются дожди. Умеренный юго-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем - 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

31 января в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможны туман и морось. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью 0-4, днем - 8-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-3 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)