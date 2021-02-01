Строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта в Физули планируется завершить в этом году

ФИЗУЛИ /Trend/ - Строительство взлетно-посадочной полосы международного аэропорта в Физули планируется завершить в этом году.

Об этом сказал журналистам старший инженер главной компании-подрядчика AZVİRT Джафарага Шириев, сообщает в понедельник Trend.

"Это одна из важных задач в планах текущего года. В этом году планируется построить и сдать взлетно-посадочную полосу", - сказал он.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)