Запускается проект по сотрудничеству Азербайджана с ВОЗ в области реабилитации

БАКУ /Trend/ - Особая забота Президента Ильхама Алиева об инвалидах создала возможность усилить систему предоставления им средств реабилитации. В прошлом году к перечню этих средств были добавлены еще 23 новых вида. В настоящее время лицам с инвалидностью предоставляется 60 видов реабилитационных средств.

Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе встречи с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев. Целью встречи была презентация проекта сотрудничества по укреплению системы реабилитации в Азербайджане.

Министр сообщил, что в стране совершенствуется система реабилитации, в прошлом году были открыты современные реабилитационные и социальные учреждения еще в шести регионах, а в этом году откроются еще четыре таких учреждения. Он отметил, что к концу 2021 года количество реабилитационных и социальных учреждений министерства труда и социальной защиты превысит 30, благодаря чему число лиц, которым будут оказываться реабилитационные услуги, достигнет 30 тысяч в год.

Сахиль Бабаев сообщил, что в прошлом году 11 344 лицам было предоставлено 35 000 реабилитационных средств. Он подчеркнул, что по поручению главы государства в стране запущена программа по предоставлению высокотехнологичных протезов, и в этом направлении ведется последовательная работа. Министр довел до сведения участников встречи работу в рамках оказания социально-психологической и реабилитационной поддержки участникам, раненным в ходе Отечественной войны, обеспечения оперативной, централизованной медико-социальной экспертизы этих лиц.

Глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи отметила, что проект, охватывающий 2021 год, предусматривает исследования для определения потребности в средствах реабилитации. В результате исследования будут разработаны предложения по дальнейшему расширению списка видов реабилитационных средств, - добавила Харманджи.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)