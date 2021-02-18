В Азербайджане завершается прием документов для поступления в магистратуру
БАКУ /Trend/ - Прием документов бакалавров для участия в приемном экзамене в магистратуру начался 9 февраля и завершается сегодня в 23:59, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
На 10:20 заявления подтвердили 17 849 человек (16 291 - азербайджанский сектор, 1558 - русский сектор обучения).
Экзамен состоится 28 февраля.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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