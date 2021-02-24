На некоторых территориях замерзли водные счетчики – Азерсу

БАКУ /Trend/ - Снежная погода не привела к перерывам водоснабжения абонентов на территории Азербайджана, сказал в среду Trend начальник отдела по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

Он отметил, что в некоторых частных домах замерзли трубы в связи с отсутствием изоляции: "Пока серьезных проблем с водоснабжением нет. Бассейны, источники, технические сооружения, магистральные водопроводы в рабочем состоянии, в водохранилищах имеется достаточный запас питьевой воды".

Джабраиллы добавил, что до настоящего времени на "горячую линию" Азерсу поступило 11 звонков: "Обращения, которые поступили как из регионов страны, так и из Баку и его окрестностей, связаны с замерзанием водных счетчиков. Советуем абонентам сделать изоляцию счетчиков и линий водопровода в связи с морозами".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)