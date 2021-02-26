Члены общеcтвенного объединения "Матери Сребреницы" побывали в Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Члены общественного объединения "Матери Сребреницы", прибывшие в Азербайджан по случаю 29-й годовщины Ходжалинского геноцида, посетили освобожденный от оккупации город Агдам.

Как сообщает в пятницу Trend, "Матери Сребреницы" ознакомились с результатами армянских зверств в Агдаме и осмотрели разрушенные территории. Матери из Боснии и Герцеговины побывали в селе Шелли, где были убиты и частично спасены жители Ходжалы, городскую мечеть Агдама, куда были привезены тела жертв трагедии, и Аллею Шехидов, где они были похоронены. Члены общественного объединения были подробно проинформированы о геноциде, совершенном армянами 29 лет назад.

Председатель общественного объединения Мунира Субашич сказала, что является жертвой событий в Сербии.

"В 1955 году в Сербии я потеряла 22 близких родственников, в том числе мужа и сына. Тогда я пообещала себе, что буду везде рассказывать об этом, чтобы мой голос был услышан. Мы возвысили свой голос и на Гаагском трибунале, судах и в международных организациях. Народы Боснии и Азербайджана пережили одну и ту же трагедию", - сказала Субашич.

Отметим, что представляющие Боснию и Герцеговину члены движения "Матери Сребреницы" в 1995 году подверглись геноциду со стороны сербов. В том году в течение трех дней были убиты свыше 10 тысяч людей, включая 570 женщин и более 1000 детей. Виновные в этом геноциде уже наказаны, и мир признает этот геноцид. Европейский Союз объявил 11 июля Днем памяти жертв Сребреницы. На той территории построен большой мемориальный комплекс.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)